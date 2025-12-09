Ричмонд
В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадали девять человек

В дорожной аварии в Медведевском районе Марий Эл получили травмы водитель и восемь пассажиров микроавтобуса.

Источник: Аргументы и факты

Девять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford с грузовым автомобилем FAW в Марий Эл, сообщило Главное управление МВД России по региону.

ДТП произошло на 19-м километре автодороги Йошкар-Ола — Уржум в Медведевском районе.

«В результате травмы получили водитель и восемь пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении в Telegram-канале республиканского управления МВД.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, двигаясь на участке дороги с односторонним движением, не выбрал безопасную дистанцию. В ведомстве предположили, что он мог отвлечься от управления транспортным средством. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Напомним, 6 декабря на 42-м километре трассы Енисейск — Высокогорский в Красноярском крае опрокинулся в кювет автобус «Нефаз», в котором ехали 25 рабочих. Водитель транспортного средства, следовавшего из поселка Епишино, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. При этом пострадали четыре человека.

7 декабря в Нязепетровске в Челябинской области произошло ДТП с автобусом Higer, который перевозил детскую хоккейную команду «Сигнал». Водитель при попытке затормозить слегка задел другое транспортное средство. В результате аварии никто не пострадал.