В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадали девять человек

Напомним, 6 декабря на 42-м километре трассы Енисейск — Высокогорский в Красноярском крае опрокинулся в кювет автобус «Нефаз», в котором ехали 25 рабочих. Водитель транспортного средства, следовавшего из поселка Епишино, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. При этом пострадали четыре человека.