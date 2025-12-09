Shot: Около 10 взрывов прогремело в небе над Рязанью

Около 10 взрывов прозвучало в небе над Рязанью. Об этом сообщили местные жители. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ. Об этом во вторник, 9 декабря, написал Telegram-канал Shot.
— По словам очевидцев, первые взрывы прогремели в районе 3:30 и продолжались некоторое время после этого. В домах задрожали окна и стены. О громких звуках сообщают жители разных частей города, — сказано в публикации.
Информации о последствиях и пострадавших не поступало.
В эту же ночь жители Воронежа сообщили о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам, написал Telegram-канал Shot. В настоящее время в Воронеже объявлена тревога в связи с опасностью удара БПЛА.
8 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.