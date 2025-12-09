Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма

НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд с постоянным судебным присутствием в Новосибирске заочно приговорил к 12 годам колонии бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева* (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов) по делу о публичном оправдании терроризма и нарушении деятельности иноагента, сообщает суд.
«С учетом назначенного Пономареву* наказания по приговору 2-го Западного окружного военного суда от 11 сентября 2024 года, суд окончательно назначил Пономареву* наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 5 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале суда.
Пономарев* обвинялся по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма). Второй западный окружной военный суд в сентябре 2024 года заочно приговорил Пономарева* к 10 годам колонии за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии.
В суде отметили, что Пономарев*, находясь вне пределов РФ, руководствуясь мотивом политической ненависти, опубликовал в Telegram-канале и на видеоплатформе YouTube видеоролик, на котором одобрил деятельность украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»** (РДК, запрещена в РФ), которая в тот же день совершила вооруженное нападение на территорию Брянской области, а также призвал к вступлению в эту организацию.
В соответствии с приговором 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 года это нападение признано террористическим актом, а данная организация — террористической.
«Кроме того, Пономарев*, признанный в октябре 2022 года иностранным агентом и осуществляющий политическую деятельность, будучи дважды привлеченным в течение 2023 года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, 30 января и 30 июля 2024 года на своей странице в мессенджере Telegram разместил текстовые материалы на политическую тему, направленные на российскую аудиторию, без указания, что эти материалы (информация) произведены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента», — добавили в суде.
Следственное управление ФСБ также возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych)**, деятельность которого признана нежелательной в России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
** Запрещенная в России террористическая организация.