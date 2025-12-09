В Японии 30 человек пострадали из-за сильного землетрясения

Как минимум 30 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего в ночь на 8 декабря в северной части Японии, сообщила японский премьер-министр Санаэ Такаити.
Глава правительства уточнила, что данных о погибших или пропавших без вести нет. При этом она обратилась к населению с предупреждением.
«Мы бы хотели, чтобы люди продолжили свою обычную повседневную жизнь, но были готовы к немедленной эвакуации в случае повторных сильных толчков», — сказала Такаити на пресс-конференции.
Премьер-министр добавил, что такие риски сохранятся в течение ближайшей недели.
Напомним, ранее метеорологическое агентство Японии предупредило, что в северных регионах страны в ближайшие семь дней способно произойти «гигантское» землетрясение. По оценкам специалистов, подземные толчки могут быть зафиксированы на Хоккайдо и в районе Санрику.
Агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада сообщили, что в ближайшие десятилетия в Токио и прилегающих районах может произойти мощное землетрясение, которое грозит огромными человеческими и экономическими потерями. В публикациях уточнялось, что, если такая катастрофа произойдёт, погибнут до 18 тысяч человек. Экономический ущерб при этом может достигнуть 83 триллиона иен ($535 млрд).