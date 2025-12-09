В Японии 30 человек пострадали из-за сильного землетрясения

Агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада сообщили, что в ближайшие десятилетия в Токио и прилегающих районах может произойти мощное землетрясение, которое грозит огромными человеческими и экономическими потерями. В публикациях уточнялось, что, если такая катастрофа произойдёт, погибнут до 18 тысяч человек. Экономический ущерб при этом может достигнуть 83 триллиона иен ($535 млрд).