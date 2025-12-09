Боец ВС РФ отвлёк на себя и сбил беспилотник ВСУ, остановив атаку на «Нона-СВК»

Находясь на дежурстве в районе расположения батареи, сержант вовремя заметил в воздухе дрон противника и немедленно приступил к решительным действиям. Выдвинувшись на открытую местность, он с дистанции менее 50 метров произвёл несколько метких выстрелов из своего штатного оружия — вражеский беспилотник был сбит.
После успешного выполнения задачи военнослужащий оперативно проинформировал командование о произошедшем. Это позволило артиллерийскому подразделению своевременно сменить огневую позицию, избежав потенциальных последствий атаки.
Недавно Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю боевого самолёта Су-27 и гибель пилота в ходе выполнения задания на востоке Украины. Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошёл 8 декабря в дневное время. Погибшим является старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.
