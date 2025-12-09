На трассе под Омском «бесправник» приземлился на крышу с последствиями

По данным региональной полиции, около 13:00 понедельника, 8 декабря 2025 года, на участке трассы Омск-Черлак в границах Черлакского района зафиксировано ДТП с несколькими пострадавшими. Судя по описанию, речь идет о столкновении легкового и грузового автомобилей.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114, молодой человек 2007 года рождения, не имеющий права управления транспортным средствами, двигаясь по автодороге Омск-Черлак, в районе 114 километра допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения», — заявлено в официальной публикации.
По сведениям региональных правоохранительных органов, в больницу доставлен как сам 18-летний автомобилист, так и двое его пассажиров — 64-летний мужчина и 15-летняя девушка.
На фото с места происшествия видно, что после столкновения легковушка отлетела в кювет, перевернувшись на крышу.