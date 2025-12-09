В ДТП на Воронежской в Хабаровске погиб водитель Toyota Crown

9 декабря в Хабаровске в ДТП на улице Воронежской погиб водитель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария произошла утром в районе Воронежской, 144. На дороге 43-летний водитель Toyota Crown не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с Toyota Land Cruiser Prado.
— Водитель автомобиля Toyota Crown скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 20-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение для обследования, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Напомним, утром 9 декабря у села Ильинка в Хабаровском районе автомобиль разорвало пополам, один человек погиб.