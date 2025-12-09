Подробности тройного ДТП раскрыла Госавтоинспекция Хабаровского края

По предварительным данным, сегодня около 8.00 в районе 1 км автодороги «Объезд села Ильинка», водитель Nissan Primera, двигаясь со стороны села Некрасовка, не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречными Mms Mirage и кроссовером Hongqui, сообщает Госавтоинспекция.