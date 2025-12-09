Подробности тройного ДТП раскрыла Госавтоинспекция Хабаровского края

По предварительным данным, сегодня около 8.00 в районе 1 км автодороги «Объезд села Ильинка», водитель Nissan Primera, двигаясь со стороны села Некрасовка, не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречными Mms Mirage и кроссовером Hongqui, сообщает Госавтоинспекция.
От столкновения Nissan Primera разорвало на две части, водителя выбросило из салона на проезжую часть.
Водитель Nissan, 2005 г.р., местный житель с. Дружба Хабаровского района, скончался от полученных травм на месте происшествия при проведении реанимационных мероприятий.
Погибший ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, права управления транспортными средством не имел.