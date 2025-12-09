Ричмонд
Младенец погиб в утробе: родные роженицы из Шымкента обвинил врачей в халатности

В Шымкенте у роженицы ребенок умер в утробе прямо перед родами. Родные казахстанки винят медиков в халатности и просят тщательного расследования, передает Almaty.tv.

Источник: Nur.kz

Жительница Шымкента Назерке Пиримбетова должна была родить в городской больнице № 2. В медучреждение она поступила заранее и находилась там больше месяца. Срок приближался, а состояние ее ухудшалось.

30-летняя женщина неоднократно просила медиков принять меры, но, по словам родных, пациентке говорили лишь терпеть. В итоге вместо долгожданной встречи с ребенком женщина даже не увидела его — малыш умер в утробе.

Муж потерпевшей Абай Бердибек рассказал, что ее обследовали раз 5−6, КТ выходило плохое. По ночам ей было беспокойно. Семья говорила врачам об этом, но они не осмотрели ее. В результате женщина потеряла ребенка.

После смерти малыша врачи не смогли дать внятных объяснений и пытались переложить ответственность, утверждая, что ребенок не достиг полного развития. Медики также просили потерпевшую не разговаривать с журналистами и не выпускали ее из палаты.

Брат потерпевшей Асанали Пиримбетов считает, что медики пытались не допустить вскрытия и замести следы, чтобы тихо закрыть дело.

По факту возбуждено уголовное дело, полиция проверяет действия медиков. Тело ребенка, плацента и пуповина отправлены на экспертизу, которая должна установить истинную причину гибели.

В городском управлении здравоохранения заявили, что планировали сделать кесарево сечение, но из-за проблем с плацентой и сосудами произошла антенатальная гибель плода.

После трагедии в роддоме усилили контроль, и Комитет медицинского и фармацевтического контроля проводит проверку, чтобы установить все детали происшествия.