Младенец погиб в утробе: родные роженицы из Шымкента обвинил врачей в халатности

Жительница Шымкента Назерке Пиримбетова должна была родить в городской больнице № 2. В медучреждение она поступила заранее и находилась там больше месяца. Срок приближался, а состояние ее ухудшалось.
30-летняя женщина неоднократно просила медиков принять меры, но, по словам родных, пациентке говорили лишь терпеть. В итоге вместо долгожданной встречи с ребенком женщина даже не увидела его — малыш умер в утробе.
Муж потерпевшей Абай Бердибек рассказал, что ее обследовали раз 5−6, КТ выходило плохое. По ночам ей было беспокойно. Семья говорила врачам об этом, но они не осмотрели ее. В результате женщина потеряла ребенка.
После смерти малыша врачи не смогли дать внятных объяснений и пытались переложить ответственность, утверждая, что ребенок не достиг полного развития. Медики также просили потерпевшую не разговаривать с журналистами и не выпускали ее из палаты.
Брат потерпевшей Асанали Пиримбетов считает, что медики пытались не допустить вскрытия и замести следы, чтобы тихо закрыть дело.
По факту возбуждено уголовное дело, полиция проверяет действия медиков. Тело ребенка, плацента и пуповина отправлены на экспертизу, которая должна установить истинную причину гибели.
В городском управлении здравоохранения заявили, что планировали сделать кесарево сечение, но из-за проблем с плацентой и сосудами произошла антенатальная гибель плода.
После трагедии в роддоме усилили контроль, и Комитет медицинского и фармацевтического контроля проводит проверку, чтобы установить все детали происшествия.