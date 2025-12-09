Глава СК Бастрыкин предостерег от сокрытия незаконных доходов

По словам Бастрыкина, следователи вдвое чаще выезжают в трудовые коллективы, чтобы на конкретных делах показывать последствия коррупционных схем. Чиновникам разъясняют, что попытки спрятать незаконные доходы бессмысленны: механизмы их возврата предусмотрены законом, а зарубежные партнёры, как отметил глава СК, сами «прекрасно понимают природу происхождения денег» и нередко обращают такие средства в свою пользу.