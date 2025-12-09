Ричмонд
Глава СК Бастрыкин предостерег от сокрытия незаконных доходов

Следственный комитет РФ обозначил профилактику коррупции как один из ключевых приоритетов.

Следственный комитет РФ обозначил профилактику коррупции как один из ключевых приоритетов. В интервью для РБК глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, какие методы используются для выявления сокрытых активов и как следствие намерено снижать число подобных преступлений.

По словам Бастрыкина, следователи вдвое чаще выезжают в трудовые коллективы, чтобы на конкретных делах показывать последствия коррупционных схем. Чиновникам разъясняют, что попытки спрятать незаконные доходы бессмысленны: механизмы их возврата предусмотрены законом, а зарубежные партнёры, как отметил глава СК, сами «прекрасно понимают природу происхождения денег» и нередко обращают такие средства в свою пользу.

Ведомство опирается на современные технологии. Бастрыкин допустил, что в перспективе может появиться усовершенствованный прибор, способный фиксировать в памяти человека следы любого преступления — вплоть до деталей и соучастников. По его мнению, это заставит потенциальных нарушителей задуматься о последствиях уже сегодня.

Глава СК отдельно подчеркнул, что коррупционные схемы часто оформляются на родственников, и именно они первыми попадают под удар.

За 2025 год следственный комитет внёс представления по 12,5 тысячи уголовных дел, связанных с коррупцией. Около 10 тысяч должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

