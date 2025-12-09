Глава СК Бастрыкин предостерег от сокрытия незаконных доходов

Следственный комитет РФ обозначил профилактику коррупции как один из ключевых приоритетов. В интервью для РБК глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, какие методы используются для выявления сокрытых активов и как следствие намерено снижать число подобных преступлений.
По словам Бастрыкина, следователи вдвое чаще выезжают в трудовые коллективы, чтобы на конкретных делах показывать последствия коррупционных схем. Чиновникам разъясняют, что попытки спрятать незаконные доходы бессмысленны: механизмы их возврата предусмотрены законом, а зарубежные партнёры, как отметил глава СК, сами «прекрасно понимают природу происхождения денег» и нередко обращают такие средства в свою пользу.
Ведомство опирается на современные технологии. Бастрыкин допустил, что в перспективе может появиться усовершенствованный прибор, способный фиксировать в памяти человека следы любого преступления — вплоть до деталей и соучастников. По его мнению, это заставит потенциальных нарушителей задуматься о последствиях уже сегодня.
Глава СК отдельно подчеркнул, что коррупционные схемы часто оформляются на родственников, и именно они первыми попадают под удар.
За 2025 год следственный комитет внёс представления по 12,5 тысячи уголовных дел, связанных с коррупцией. Около 10 тысяч должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
