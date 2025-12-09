Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма

Сбежавший из России бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев* (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорен к 12 годам колонии. Соответствующее решение вынес Второй восточный окружной военный суд с постоянным судебным присутствием в Новосибирске по делу об оправдании терроризма и нарушении деятельности иноагента.
Как следует из вердикта, отбывать наказание Пономарев* должен в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено администрировать каналы и сайты в интернете на протяжении пяти лет.
Беглый политик признан виновным в незаконном распространении видеоролика, в котором одобрялась деятельность запрещенной в стране террористической организации. Кроме того, он неоднократно размещал на своей странице в мессенджере материалы без указания, что они произведены иноагентом.
Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ России возбудила несколько уголовных дел против Ильи Пономарева*, которые собрала в одно производство. В их числе дела о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России.
Ранее суд вынес еще один приговор Илье Пономареву*. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ и публичном оправдании терроризма. Он был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Следствие установило, что с 5 по 17 марта 2022 года, находясь за границей, Пономарев* по мотивам политической ненависти участвовал в трансляции передач на одной из медиа-платформ. В прямом эфире он озвучивал недостоверные факты о действиях армии России, которые выдавал за правду.
* признан иноагентом в России, внесен в список террористов и экстремистов.