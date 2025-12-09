Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ России возбудила несколько уголовных дел против Ильи Пономарева*, которые собрала в одно производство. В их числе дела о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России.