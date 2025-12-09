С работника Владморрыбпорта суд снял вину за гибель студентки

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» через суд добилось исключения из акта расследования группового несчастного случая пункта о виновности руководителя службы промышленной безопасности и охраны труда порта в гибели студентки Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
Как написал Telegram-канал «ОПС-медиа», портовая структура подала иск в Ленинский районный суд Владивостока к Государственной инспекции труда в Приморском крае, оспаривая выводы инспекторов о распределении ответственности за трагедию. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» потребовало исключить из акта расследования пункт 5, где среди виновных значился руководитель службы промышленной безопасности и охраны труда предприятия.
Руководство порта настаивало, что студентку третьего курса ВФ РТА направило на участок службы радиационного контроля руководство таможни, а в этой зоне за организацию и безопасность производственной практики отвечали сотрудники таможенных органов.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», трагедия произошла 21 января 2025 года на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», в районе 42-го причала, где на 20‑летнюю студентку во время практики совершил наезд грузовой автомобиль. Полученные травмы оказались смертельными.
По информации, озвученной Приморской транспортной прокуратурой и следственными органами на транспорте, девушка находилась на территории порта вместе с сотрудниками таможни в рамках прохождения производственной практики.
Telegram-канал «ОПС-медиа» сообщил, что представители Государственной инспекции труда в Приморском крае на судебное заседание по иску рыбного порта не явились и свою позицию по спору не изложили.
Суд согласился с тем, что за безопасность практикантов в службе радиационного контроля отвечали таможенные органы, а не порт, и распорядился исключить спорный пятый пункт из акта расследования группового несчастного случая.
После внесения этого изменения работник порта, упомянутый в акте, избавился от указания на свою ответственность в этом документе, однако сам вопрос о привлечении к ответственности виновных за смерть студентки и причинённый вред другим пострадавшим остаётся открытым.