Bloomberg: Европа стала ближе к конфискации российских активов

Также в ЕС уже несколько месяцев обсуждают использование замороженных российских активов, основная часть которых — около 210 млрд евро — хранится в бельгийской Euroclear, однако единого решения добиться не удавалось из ‑за юридических и финансовых рисков. Против активного задействования этих средств и их использования как обеспечения по кредитам Украине выступали, в частности, Италия, Франция и Бельгия, а премьер Бельгии Барт Де Вевер блокировал сделку по кредиту Киеву на 140 млрд евро.