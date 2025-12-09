Раскрыто, что порт в Туапсе выбыл из собственности РФ из-за фиктивного долга

Арбитражный суд Краснодарского края установил, что ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» незаконно выбыло из государственной собственности ещё в 1996 году.
Основанием стал фиктивный долг по кабальному кредитному договору, заключённому руководством рыбколхоза «Родина» с Южно-Черноморским коммерческим банком. Решение суда об изъятии активов опубликовано в материалах дела.
Как следует из документа, портовый комплекс включает три гектара земли, глубоководный причал, производственные объекты, логистическую инфраструктуру и гидротехнические сооружения — последние не подлежали отчуждению из госсобственности.
Суд установил, что в декабре 1994 года был подписан кредитный договор на 2,5 млрд рублей под 190% годовых, а при просрочке — 380%. Долг носил фиктивный характер, однако в 1996 году стороны заключили мировое соглашение, передавшее кредитору имущественный комплекс предприятия. Впоследствии собственником порта стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания «Вониксель Лимитед», подконтрольная Шахлару Новрузову.
По иску Генпрокуратуры суд признал недействительными сделки, связанные с ТМКП, а также с ООО «ПТМКП», ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал» и ООО «Дар фрут». Активы взысканы в доход государства. В качестве соответчиков привлечены Новрузов, Олег Басин, «Вониксель Лимитед» и связанные компании.
Представитель Генпрокуратуры указал в суде, что структуры Новрузова участвовали в контрабанде продуктов, поставляемых, по версии ведомства, из Турции и Азербайджана и реализуемых на подконтрольных овощных базах. Руководство ПТМКП отрицало эти сведения. К материалам дела приобщены данные ФНС и ФАС о связях ответчиков. В обеспечение иска арестовано имущество компаний и фигурантов.
Сам Новрузов был арестован в сентябре решением Краснодарского краевого суда. Ему вменяется попытка хищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей. По версии следствия, фигуранты представили в суд поддельное свидетельство о браке для оформления прав на имущество. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
