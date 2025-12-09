Раскрыто, что порт в Туапсе выбыл из собственности РФ из-за фиктивного долга

Представитель Генпрокуратуры указал в суде, что структуры Новрузова участвовали в контрабанде продуктов, поставляемых, по версии ведомства, из Турции и Азербайджана и реализуемых на подконтрольных овощных базах. Руководство ПТМКП отрицало эти сведения. К материалам дела приобщены данные ФНС и ФАС о связях ответчиков. В обеспечение иска арестовано имущество компаний и фигурантов.