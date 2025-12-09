В Армавире загорелась пятиэтажка, пострадали четыре человека, в том числе дети

«Вечером 8 декабря в Армавире произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Маркова. Горела мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 кв. метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пожарными эвакуировано 20 человек, спасено 15 жителей дома», — уточнили в ведомстве.