Адвокат фигуранта дела об афере с квартирой Долиной обжаловал приговор

Защита одного из фигурантов дела об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной обжаловала приговор. Об этом сообщил адвокат Андрея Основы Асим Алыев.
— Подал краткую апелляционную жалобу, — цитирует его РИА Новости.
Юрист заявил, что объем предъявленного обвинения не соответствует произошедшему. Он собирается добиться отмены приговора и возврата дела в производство, потому что прокуратура неправильно применила уголовный закон.
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости артистки. Она считала, что певица как преподаватель каждый год проходит психиатрическое освидетельствование. Об этом 8 декабря сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко.
При этом Долина считает, что покупательница не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки.
Дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной дошло до Верховного суда РФ. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».