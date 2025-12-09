При обстреле Таиландом Камбоджи погибли два человека

Министерство национальной обороны Камбоджи сообщило о гибели двух мирных жителей в результате артиллерийских ударов, нанесённых со стороны Таиланда.
По данным ведомства, происшествие произошло в районе уезда Тхма Пхуок в провинции Бантеймеантьей, где под обстрел попали люди, проезжавшие по национальной трассе № 56.
Таиландские военные усилили огневые атаки по камбоджийской территории, и именно попадание выпущенных ими снарядов привело к трагедии. Камбоджийская сторона возложила на Бангкок ответственность за инцидент.
Обстановка на границе остаётся напряжённой: эскалация боевых действий началась ещё на выходных. Накануне обе страны обменялись взаимными обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд дополнительно задействовал свои ВВС для нанесения ударов по военным целям на сопредельной территории.
Ранее сообщалось, что тайские военнослужащие уничтожили памятник Золотому коню, который является символом 3-го батальона обеспечения Королевской армии Камбоджи, расположенный в районе Пхлан Хин Пает Кон.