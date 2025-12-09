При обстреле Таиландом Камбоджи погибли два человека

Обстановка на границе остаётся напряжённой: эскалация боевых действий началась ещё на выходных. Накануне обе страны обменялись взаимными обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд дополнительно задействовал свои ВВС для нанесения ударов по военным целям на сопредельной территории.