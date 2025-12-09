Ричмонд
Спасатели рассказали о риске схода лавин в регионе, где ищут Усольцевых

В регионе, где пропала семья Усольцевых, на сегодняшний день сохраняется риск схода лавин. Спасатели предупреждают туристов об опасности и рекомендуют избегать походов в горы.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели рассказали о риске схода лавин в двух районах Красноярского края, в регионе, где таинственно пропала семья Усольцевых.

«Риск схода снежных лавин сохраняется на юге края — в Ермаковском и Курагинском районах», — сообщил aif.ru представитель красноярского КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.

Как он рассказал, сход лавин возникает при обильном снегопаде и ветре, и данный прогноз периодически выдают синоптики.

«В такие периоды, во время снегопадов и плохой погоды, мы просим туристов избегать походов в горы. А находясь в горах, важно внимательно следить за изменениями погоды и всегда знать о местах, где возможен сход лавин на маршруте», — отметил Якимов.

Собеседник издания также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством туристам перед выходом в поход необходимо пройти регистрацию в территориальном органе МЧС России.

Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтер и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.