Спасатели рассказали о риске схода лавин в регионе, где ищут Усольцевых

Спасатели рассказали о риске схода лавин в двух районах Красноярского края, в регионе, где таинственно пропала семья Усольцевых.
«Риск схода снежных лавин сохраняется на юге края — в Ермаковском и Курагинском районах», — сообщил aif.ru представитель красноярского КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Как он рассказал, сход лавин возникает при обильном снегопаде и ветре, и данный прогноз периодически выдают синоптики.
«В такие периоды, во время снегопадов и плохой погоды, мы просим туристов избегать походов в горы. А находясь в горах, важно внимательно следить за изменениями погоды и всегда знать о местах, где возможен сход лавин на маршруте», — отметил Якимов.
Собеседник издания также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством туристам перед выходом в поход необходимо пройти регистрацию в территориальном органе МЧС России.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтер и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.