Пожар произошел в строительном городке на юго-западе Москвы

Пожар произошел в строительном городке на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
Уточняется, что на улице Поляны загорелись двухъярусные бытовки.
— До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули 90 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар удалось оперативно локализовать, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают 53 сотрудника и 15 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона.
8 декабря пожар произошел в здании администрации городского округа Кашира. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Об этом сообщили в администрации Каширы.
«Газель», в которой установлено газовое оборудование, загорелась на 12-м километре МКАД около развязки с Новорязанским шоссе. Об этом 4 декабря сообщил источник, знакомый с ситуацией.