Пожар произошел в строительном городке на юго-западе Москвы

Пожар произошел в строительном городке на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Пожар произошел в строительном городке на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Уточняется, что на улице Поляны загорелись двухъярусные бытовки.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули 90 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар удалось оперативно локализовать, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают 53 сотрудника и 15 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона.

8 декабря пожар произошел в здании администрации городского округа Кашира. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Об этом сообщили в администрации Каширы.

