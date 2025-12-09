Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 30

Сейсмическое событие было зафиксировано к востоку от префектуры Аомори. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине около 50 километров. Специалисты уточняли силу толчков: первоначальное значение в 7,2 балла было скорректировано до 7,6. После землетрясения для восточного и северо-восточного побережья объявлялась угроза цунами с прогнозируемой высотой волн до трёх метров.