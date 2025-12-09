На юго-западе Москвы загорелись строительные бытовки, эвакуированы 90 человек

Пожар вспыхнул в строительном городке на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС утром, 9 декабря.
«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Поляны, вл. 3А, стр. 2», — уточняется в сообщении МЧС.
По предварительным данным, загорелись двухъярусные бытовки, выстроенные в один ряд. В МЧС отметили, что до прибытия пожарных из помещений успели выйти около 90 человек.
В 5:50 по московскому времени спасатели сообщили, что огонь удалось локализовать. В тушении участвовали 53 сотрудника и 15 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.
Несколькими днями ранее на юге Москвы произошел сильный пожар в многоквартирном доме на улице Борисовские пруды. Огонь охватил квартиру, находящуюся на 13-м этаже, и уничтожил вещи и мебель. По предварительным данным, в момент возгорания в квартире никого не было. Для обеспечения безопасности были эвакуированы два жильца из соседних квартир.