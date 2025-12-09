На Ямале школьница перевела мошенникам почти миллион рублей со счета мамы

«16-летняя девушка из Муравленко наткнулась на киберпреступников в приложении видеозвонков Jitsi Meet. Лжесотрудники ФСБ убедили северянку, и она перевела 920 000 рублей с карты матери на “безопасный счет”» — говорится в сообщении.