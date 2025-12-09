Ричмонд
На Ямале школьница перевела мошенникам почти миллион рублей со счета мамы

В Муравленко (ЯНАО) 16-летний подросток в приложении видеозвонков наткнулась на мошенников. Лжесотрудник ФСБ убедил ее перевести средства семьи на «безопасный счет». Подробности сообщает telegram-канал «Кибер Ямал».

Девушка испугалась угроз мошенников.

«16-летняя девушка из Муравленко наткнулась на киберпреступников в приложении видеозвонков Jitsi Meet. Лжесотрудники ФСБ убедили северянку, и она перевела 920 000 рублей с карты матери на “безопасный счет”» — говорится в сообщении.

Мошенники сказали девушке, что средства со счета семьи пытаются украсть и перевести на нужды ВСУ. Это напугало подростка, и она согласилась отправить преступникам деньги.