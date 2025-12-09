Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя пассажирского автобуса зажало в кабине после столкновения с лошадью в Туркестанской области

ДТП с участием пассажирского автобуса и лошади произошло на трассе в Туркестанской области — в результате аварии водитель оказался зажат в кабине, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Минувшей ночью вблизи села Токсансай Туркестанской области, на 33-м километре автодороги республиканского значения «Западная Европа — Западный Китай», произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус следовал по маршруту «Алматы — Кызылорда». Внезапно на проезжую часть выбежала лошадь, что привело к столкновению.

Водитель оказался зажатым в кабине автобуса. Спасатели ДЧС оперативно прибыли на место происшествия. С помощью специального оборудования они освободили водителя, извлекли его из деформированной части автобуса и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Пассажиры автобуса не пострадали, сообщили спасатели.