Водителя пассажирского автобуса зажало в кабине после столкновения с лошадью в Туркестанской области

Минувшей ночью вблизи села Токсансай Туркестанской области, на 33-м километре автодороги республиканского значения «Западная Европа — Западный Китай», произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус следовал по маршруту «Алматы — Кызылорда». Внезапно на проезжую часть выбежала лошадь, что привело к столкновению.
Водитель оказался зажатым в кабине автобуса. Спасатели ДЧС оперативно прибыли на место происшествия. С помощью специального оборудования они освободили водителя, извлекли его из деформированной части автобуса и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Пассажиры автобуса не пострадали, сообщили спасатели.