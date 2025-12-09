Toyota Prius сбила 11-летнюю школьницу на переходе во Владивостоке

Авария произошла в районе дома № 14 на улице Героев Хасана, когда водитель со стажем вождения 25 лет ехал по этой улице со стороны Сафонова в направлении 40 лет ВЛКСМ и совершил наезд на школьницу, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу машины.