Toyota Prius сбила 11-летнюю школьницу на переходе во Владивостоке

В результате наезда автомобиля Toyota Prius на нерегулируемом пешеходном переходе в Первомайском районе Владивостока травмы получила 11-летняя девочка, её доставили в медицинское учреждение. Источником информации о происшествии стало сообщение Telegram-канала «Полиция Приморья».
Авария произошла в районе дома № 14 на улице Героев Хасана, когда водитель со стажем вождения 25 лет ехал по этой улице со стороны Сафонова в направлении 40 лет ВЛКСМ и совершил наезд на школьницу, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу машины.
По сведениям ГАИ, к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году водитель не привлекался, а признаков опьянения у него не обнаружено.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Характер вреда здоровью уточняется в рамках проводимых проверок и назначенных экспертиз.
По факту наезда оформлены материалы по части 1 статьи 12.18 КоАП РФ о невыполнении требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходу и по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ об управлении транспортным средством с нарушением условий полиса ОСАГО. Начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ о причинении лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.