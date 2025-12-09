Из-за короткого замыкания за день вспыхнуло три пожара в Иркутской области

IrkutskMedia, 9 декабря. За минувшие сутки в регионе произошло три пожара, причиной которых стало короткое замыкание электропроводки. Возгорания были зафиксированы в Шелеховском районе, Черемхово и Качугском округе. Пожары оперативно ликвидировали подразделения МЧС для предотвращения распространения огня и защиты жилых построек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В посёлке Шаманка Шелеховского района загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь охватил 60 кв. метров. К тушению привлекли шесть огнеборцев и две автоцистерны.
Днём в Черемхово на улице Сиреневой произошло возгорание хозяйственной постройки. На момент прибытия пожарных существовала угроза перехода пламени на соседние здания. Из охваченной огнём стайки звеном газодымозащитной службы был эвакуирован кислородный баллон. Пожар на площади 10 кв. метров ликвидировали шесть сотрудников МЧС с использованием двух единиц техники, одно строение удалось спасти.
Ещё один пожар произошёл днём в деревне Новохарбатова Качугского округа — загорелся гараж на улице Новой. В результате возгорания были повреждены стена и потолочное перекрытие на площади 7 кв. метров. Шесть специалистов и две единицы техники не допустили перехода огня на соседнюю постройку.
Напомним, в Приангарье за минувшие сутки пожарные привлекались к тушению транспортных средств четыре раза. Огонь охватил как отечественные, так и иностранные авто.