Из-за короткого замыкания за день вспыхнуло три пожара в Иркутской области

Ещё один пожар произошёл днём в деревне Новохарбатова Качугского округа — загорелся гараж на улице Новой. В результате возгорания были повреждены стена и потолочное перекрытие на площади 7 кв. метров. Шесть специалистов и две единицы техники не допустили перехода огня на соседнюю постройку.