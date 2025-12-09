Россияне добились компенсации от завода, незаконно разгласившего их данные

Сотрудник завода пожаловался на линию доверия, указав на проблемы в работе начальника отдела режима и контроля. Позже аналогичное обращение поступило от его супруги — оба звонка были совершены с одного номера. Служба безопасности завода передала этот номер руководителю, ставшему объектом жалобы. Узнав «знакомые цифры», он обратился к силовикам, которые начали проверку по заявлению.