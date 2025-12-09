Россияне добились компенсации от завода, незаконно разгласившего их данные

В Шадринске семейная пара взыскала компенсацию с местного предприятия за разглашение данных, полученных через корпоративную линию доверия. Об этом URA.RU сообщили источники в сфере правозащиты, а информация подтверждена судебными материалами.
Сотрудник завода пожаловался на линию доверия, указав на проблемы в работе начальника отдела режима и контроля. Позже аналогичное обращение поступило от его супруги — оба звонка были совершены с одного номера. Служба безопасности завода передала этот номер руководителю, ставшему объектом жалобы. Узнав «знакомые цифры», он обратился к силовикам, которые начали проверку по заявлению.
Жалобщики были вызваны в следственные органы. После этого супруги подали иск к предприятию, указав на незаконное раскрытие их данных и нарушение конфиденциальности. Суд признал, что завод фактически идентифицировал заявителей по телефону, передав персональную информацию третьему лицу. Это, по оценке суда, привело к стрессу, многочисленным вызовам в правоохранительные органы и моральным страданиям.
Предприятие обязали выплатить супругам компенсацию — по 10 тысяч рублей каждому, всего 20 тысяч. Суд отдельно отметил, что анонимность корпоративного телефона доверия была нарушена, что противоречит установленным гарантиям конфиденциальности.
Читайте также: Выяснилось, как именно Москва вмешалась в спор Токио и Пекина вокруг Окинавы.