Омичей стабильно обманывают на их алчном желании торговать акциями

43-летняя жительница Центрального округа соблазнилась предложенным ей незнакомцем легким заработком — игрой на бирже. В итоге женщина потеряла 541 тысячу рублей.
К сотрудникам омской полиции обратилась 43-летняя жительница Центрального округа. Она пояснила, что в социальной сети познакомилась с неким мужчиной. Новый знакомый рассказал, что занимается инвестициями в акции и предложил омичке поучаствовать в получении высокого дохода без каких-либо усилий. Женщину это предложение заинтересовало, она перешла по предоставленной ссылке и зарегистрировалась на «торговой площадке».
На протяжении трех недель потерпевшая вносила денежные средства, с восторгом наблюдая за «ростом прибыли». А когда омичка захотела вывести деньги, ей сообщили, что для совершения данной операции необходимо оплатить страховку и комиссионный сбор. После того, как они были оплачены, «инвестиционная платформа» оказалась заблокирована, а новый знакомый удалил всю переписку и перестал выходить на связь.
Женщина осознал, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 541 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее «КП в Омске» сообщала про омича, который хотел заработать на инвестициях и потерял 3,4 млн кредитных денег.