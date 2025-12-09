Омичей стабильно обманывают на их алчном желании торговать акциями

На протяжении трех недель потерпевшая вносила денежные средства, с восторгом наблюдая за «ростом прибыли». А когда омичка захотела вывести деньги, ей сообщили, что для совершения данной операции необходимо оплатить страховку и комиссионный сбор. После того, как они были оплачены, «инвестиционная платформа» оказалась заблокирована, а новый знакомый удалил всю переписку и перестал выходить на связь.