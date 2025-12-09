Школьница избежала наказания за грабеж в пункте выдачи в Новосибирской области

Суд в Новосибирской области прекратил уголовное дело в отношении девочки-подростка, которая обвинялась в грабеже в пункте выдачи в Татарске. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Все произошло 20 мая. Тогда школьница пришла в пункт выдачи одного из маркетплейсов, получила заказанные ею предметы одежды и аксессуары на 25 тысяч рублей, а затем стала их проверять. После девушка сложила все полученное в пакеты и осталась у стойки. Дождавшись, когда сотрудник начал обслуживать следующего клиента, школьница выбежала из пункта выдачи.
Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась, причиненный ущерб возместила. Между ней и представителем потерпевшего было достигнуто примирение.
— Постановлением суда уголовное преследование в отношении несовершеннолетней, а также уголовное дело, прекращено в связи с примирением сторон, — добавили в пресс-службе.