Экс-королева красоты избила сына бойфренда до смерти и попала в тюрьму

В штате Джорджия (США) продолжается процесс над 20-летней Тринити Поуг — бывшей королевой красоты, обвиняемой в гибели полуторагодовалого сына её партнёра. Историю разбирает суд округа; материалы приводит Daily Mirror.

По данным следствия, трагедия произошла в январе 2024 года в общежитии Юго-Западного государственного университета Джорджии, где Поуг училась на первом курсе. Пока отец мальчика, Джулиан Уильямс, вышел за пиццей, женщина напала на ребёнка. Мальчика доставили в больницу, но врачи зафиксировали тяжёлые травмы мозга и печени — спасти его не удалось.

Прокуроры заявили, что причиной стала конфликтная атмосфера в отношениях пары: Поуг не желала принимать участие в воспитании ребёнка и видела в нём помеху. На заседании озвучена переписка: в день случившегося Поуг отправила подруге короткое сообщение о взаимной ненависти между ней и мальчиком. На этом фоне, по версии обвинения, она приняла решение «устранить препятствие» перед попыткой создать новую семью с Уильямсом.

Защита настаивает на иной картине: адвокаты утверждают, что ребёнок получил смертельные травмы после падения с дивана. Судебные слушания продолжаются.

До инцидента Поуг была известна на родине как участница конкурсов красоты и в 2023 году получила титул самой красивой девушки города Доналсонвилл.

