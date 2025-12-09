Экс-королева красоты избила сына бойфренда до смерти и попала в тюрьму

Прокуроры заявили, что причиной стала конфликтная атмосфера в отношениях пары: Поуг не желала принимать участие в воспитании ребёнка и видела в нём помеху. На заседании озвучена переписка: в день случившегося Поуг отправила подруге короткое сообщение о взаимной ненависти между ней и мальчиком. На этом фоне, по версии обвинения, она приняла решение «устранить препятствие» перед попыткой создать новую семью с Уильямсом.