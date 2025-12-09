В Новосибирске задержали более 2800 человек с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирской области за 11 месяцев с помощью искусственного интеллекта задержали более 2800 разыскиваемых лиц. Об этом сообщили в региональном Министерстве цифрового развития и связи.
— В 2025 году мы сделали акцент на увеличении числа камер, соответствующих техническим требованиям для подключения к системе распознавания лиц, поскольку именно эти видеокамеры дают результат для раскрываемости преступлений и правонарушений, — сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
В рамках работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было подключении почти 5000 видеокамер, из которых 1134 работают в режиме биометрической видеоаналитики. Также с апреля текущего года в регионе успешно функционирует цифровой сервис «Дети-112», который помог найти 8 пропавших детей.