В Новосибирске задержали более 2800 человек с помощью искусственного интеллекта

— В 2025 году мы сделали акцент на увеличении числа камер, соответствующих техническим требованиям для подключения к системе распознавания лиц, поскольку именно эти видеокамеры дают результат для раскрываемости преступлений и правонарушений, — сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.