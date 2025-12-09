Коррупционный спрут: как распутывали дело о взятках при строительстве челябинских дорог. Видео

«Стартовали мы с двух в целом небольших коррупционных дел в конце 2023 года. Дела эти были возбуждены на основании результатов оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Челябинской области. Изначально расследованием занимались сотрудники следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска. При этом уже была информация о возможной причастности к совершению коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. В итоге было принято решение передать дела нам — в третий отдел по расследованию особо важных дел», — вспоминает заместитель руководителя отдела.