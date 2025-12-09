Как мошенники воруют деньги с помощью новогодних открыток и «общих фото»

Мошенники часто используют вредоносные программы, чтобы получить доступ к устройствам своих жертв. Они распространяют ссылки, ведущие на фишинговые сайты, которые воруют конфиденциальную информацию. В преддверии Нового года они перешли на более изощренный метод обмана.
Как сообщает «РИА Новости», аферисты стали активно рассылать новогодние открытки со вредоносным кодом. Открыв поздравительную картинку, анимацию или видео, пользователь активирует вирус, который может получить доступ к устройству, банковским приложениям, паролям или личной информации, создавая риск серьезных финансовых потерь.
Такие открытки выглядят реалистично, а мошенники тщательно готовятся: создают копии аккаунтов знакомых, используют их аватары или даже взламывают профили. Они могут давить и на ностальгию, рассылая ссылки с подписью вроде «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». На самом деле, эти ссылки ведут на фишинговые сайты и заражают устройство.
После этого злоумышленник получает полный доступ к смартфону, перехватывает и отправляет SMS, собирает данные о финансовых операциях и похищает деньги с банковских счетов. Казахстанцам следует быть осторожными в такие моменты.
Не переходите по странным ссылкам, даже если их отправили знакомые. Проверяйте, действительно ли отправитель тот, за кого себя выдает, прежде чем открывать картинки, открытки или видео-поздравления.