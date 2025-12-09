Свиной фарш из Омской области изъят из оборота из-за бактерий и нарушений

Как уточнили в управлении, анализы показали несоответствия требованиям техрегламентов о безопасности пищевой продукции и о безопасности мяса и мясной продукции. В одном из образцов были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), а в другом — превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).