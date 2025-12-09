Ричмонд
Свиной фарш из Омской области изъят из оборота из-за бактерий и нарушений

Анализы показали несоответствия требованиям техрегламентов о безопасности пищевой продукции.

Источник: Om1 Омск

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило, что 8 декабря было приостановлено действие декларации о соответствии на свиной фарш производства ООО «Калачинские мясные продукты». Причиной послужили результаты лабораторных исследований двух образцов продукции.

Как уточнили в управлении, анализы показали несоответствия требованиям техрегламентов о безопасности пищевой продукции и о безопасности мяса и мясной продукции. В одном из образцов были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), а в другом — превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Представители Россельхознадзора пояснили, что наличие БГКП может свидетельствовать о нарушениях санитарно-гигиенических норм при производстве, а превышение КМАФАнМ указывает на несоответствие условий хранения или транспортировки продукции. Оба этих отклонения создают риски для безопасности продукции.

Компания-производитель получила информационное письмо с требованием изъять партию из оборота и предупреждением о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.