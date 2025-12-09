В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали атаку беспилотников сразу в нескольких районах Ростовской области — Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, атака произошла вечером, и силы ПВО оперативно отреагировали на попытку проникновения БПЛА. Благодаря их работе никто из жителей не получил травм.
Слюсарь добавил, что данные о возможных последствиях на земле сейчас уточняются. Специалисты продолжают обследовать территории, где могли упасть обломки беспилотников.
Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал передвигавшегося на велосипеде жителя села Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области.