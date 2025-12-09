ТАСС: Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

— У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было. Она действовала под влиянием посторонних лиц, которые убедили ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем правоохранителей, — сказано в одном из документов, текст которого передает агентство.