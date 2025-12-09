ТАСС: Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

Народная артистка России Лариса Долина в момент продажи своей квартиры Полине Лурье думала, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, поэтому сделка является фиктивной. Об этом говорится в судебных документах по спору вокруг недвижимости певицы, с которыми ознакомилось ТАСС.
— У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было. Она действовала под влиянием посторонних лиц, которые убедили ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем правоохранителей, — сказано в одном из документов, текст которого передает агентство.
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости артистки. Она считала, что певица как преподаватель каждый год проходит психиатрическое освидетельствование. Об этом 8 декабря сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко.
При этом Долина считает, что покупательница не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки.
