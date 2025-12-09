В российском городе загорелся педагогический колледж, идет эвакуация

В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа № 1. Очаг вспыхнул на третьем этаже и пробился к кровле, студентов спешно выводят на улицу.
По данным экстренных служб, возгорание началось в одном из учебных кабинетов. Пламя быстро поднялось вверх, задев конструкцию крыши.
На территорию стягиваются дополнительные расчёты, работает высотная техника. Уточняется, что на месте создан штаб, координирующий тушение и эвакуацию.
Добавим, что сейчас специалисты уточняют масштаб повреждений и причины появления огня.
Читайте также: Раскрыто, что порт в Туапсе выбыл из собственности РФ из-за фиктивного долга.