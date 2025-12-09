Ричмонд
В российском городе загорелся педагогический колледж, идет эвакуация

В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа № 1.

В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа № 1. Очаг вспыхнул на третьем этаже и пробился к кровле, студентов спешно выводят на улицу.

По данным экстренных служб, возгорание началось в одном из учебных кабинетов. Пламя быстро поднялось вверх, задев конструкцию крыши.

На территорию стягиваются дополнительные расчёты, работает высотная техника. Уточняется, что на месте создан штаб, координирующий тушение и эвакуацию.

Добавим, что сейчас специалисты уточняют масштаб повреждений и причины появления огня.

