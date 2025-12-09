Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске

Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по области.

Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по области.

По данным спасателей, пожар начался в кабинете на третьем этаже, впоследствии огонь перешел на крышу учебного заведения.

Студентов и педагогов эвакуировали из горящего здания, для тушения привлекли 67 человек и 17 единиц техники.

— Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения, — передает Telegram-канал МЧС Новосибирской области.

8 декабря пожар произошел в здании администрации городского округа Кашира. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Об этом сообщили в администрации Каширы.

Кроме того, 4 декабря «Газель», в которой было установлено газовое оборудование, загорелась на 12-м километре МКАД около развязки с Новорязанским шоссе.