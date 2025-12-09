Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по области.
По данным спасателей, пожар начался в кабинете на третьем этаже, впоследствии огонь перешел на крышу учебного заведения.
Студентов и педагогов эвакуировали из горящего здания, для тушения привлекли 67 человек и 17 единиц техники.
— Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения, — передает Telegram-канал МЧС Новосибирской области.
8 декабря пожар произошел в здании администрации городского округа Кашира. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Об этом сообщили в администрации Каширы.
Кроме того, 4 декабря «Газель», в которой было установлено газовое оборудование, загорелась на 12-м километре МКАД около развязки с Новорязанским шоссе.