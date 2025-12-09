Ричмонд
МЧС: В Новосибирске произошел пожар в педколледже, идет эвакуация

Возгорание в педколледже в Новосибирске произошло на третьем этаже.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошел пожар произошел в педагогическом колледже. Проводится эвакуация. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из учебного заведения проведена эвакуация людей. Со слов администрации учебного заведения, внутри здания никого нет.

В региональном министерстве уточнили, что к ликвидации возгорания привлечено 67 человек и 17 единиц спецтехники.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Тюменском медицинском колледже произошло возгорание. Как сообщили свидетели происшествия, сработала пожарная сигнализация, и студенты были оперативно эвакуированы из здания вместе с преподавателями. Уточнялось, что открытого пламени снаружи не наблюдалось. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания площадью всего один квадратный метр, находившийся в подвале учебного заведения.