МЧС: В Новосибирске произошел пожар в педколледже, идет эвакуация

Как писал сайт KP.RU, ранее в Тюменском медицинском колледже произошло возгорание. Как сообщили свидетели происшествия, сработала пожарная сигнализация, и студенты были оперативно эвакуированы из здания вместе с преподавателями. Уточнялось, что открытого пламени снаружи не наблюдалось. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания площадью всего один квадратный метр, находившийся в подвале учебного заведения.