МЧС: В Новосибирске произошел пожар в педколледже, идет эвакуация

В Новосибирске произошел пожар произошел в педагогическом колледже. Проводится эвакуация. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что из учебного заведения проведена эвакуация людей. Со слов администрации учебного заведения, внутри здания никого нет.
В региональном министерстве уточнили, что к ликвидации возгорания привлечено 67 человек и 17 единиц спецтехники.
