Стала известна средняя сумма взятки в России по итогам 2025 года

В России озвучены данные о масштабах взяточничества. По официальной статистике, средняя сумма незаконного вознаграждения в выявленных делах приблизилась к 1 млн рублей.
По словам генерального прокурора Александра Гуцана, взятки остаются ключевой частью коррупционной преступности. На их долю приходится около 60% всех подобных правонарушений.
Уточняется, что речь идёт о фактах как получения, так и передачи денег.
Правоохранительные органы фиксируют устойчивый рост суммы, фигурирующей в уголовных делах. Данные включены в материалы надзорного ведомства и отражают тенденцию последних лет.
