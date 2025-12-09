Ричмонд
Стала известна средняя сумма взятки в России по итогам 2025 года

В России озвучены данные о масштабах взяточничества.

В России озвучены данные о масштабах взяточничества. По официальной статистике, средняя сумма незаконного вознаграждения в выявленных делах приблизилась к 1 млн рублей.

По словам генерального прокурора Александра Гуцана, взятки остаются ключевой частью коррупционной преступности. На их долю приходится около 60% всех подобных правонарушений.

Уточняется, что речь идёт о фактах как получения, так и передачи денег.

Правоохранительные органы фиксируют устойчивый рост суммы, фигурирующей в уголовных делах. Данные включены в материалы надзорного ведомства и отражают тенденцию последних лет.

Читайте также: Раскрыто, что порт в Туапсе выбыл из собственности РФ из-за фиктивного долга.

