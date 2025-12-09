Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области

Попытка атаки БПЛА ВСУ пресечена в Тульской области.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел рано утром 9 декабря. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО нейтрализовали атаку беспилотников в шести районах региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше