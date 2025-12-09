Силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Тульской области

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел рано утром 9 декабря. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО нейтрализовали атаку беспилотников в шести районах региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше