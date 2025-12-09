Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе Москвы

Ранее в Армавире вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Маркова. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая троих детей. Огнём была охвачена мебель и вещи в одной из квартир. Пожар был оперативно ликвидирован. Вероятной причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности — неосторожное обращение с огнём при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.