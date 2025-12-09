Ричмонд
Грубость и жестокость: в соцсетях обсуждают видео, где гость на свадьбе пнул кошку

Vaib.uz (Узбекистан. 9 декабря). В социальных сетях появилось очередное неприятное видео, вызвавшее волну возмущения среди пользователей.

Источник: Vaib.uz

На кадрах видно: по улице махалли едет свадебный кортеж, судя по всему, чтобы забрать невесту. В этот момент по обочине дороги пробегает кошка и один из гостей неожиданно с силой пинает животное, как футбольный мяч. Бедная кошка отлетает в сторону, а кортеж продолжает свой путь.

Где именно было снято это видео, пока неизвестно. Остаётся загадкой и судьба пострадавшей кошки: на ролике видно только момент удара, а что произошло дальше никто не сообщает.

Но главный вопрос — что происходит в голове у человека, который посчитал возможным так поступить с беззащитным животным? Неужели кошка настолько помешала свадебному кортежу, что единственным решением оказалось нанести ей боль? Если уж животное мешало проезду, можно было спокойно взять его на руки и отнести к обочине. Но, видимо, для этого гостя свадьбы кошка всего лишь «мелкая помеха», достойная лишь пинка.

Хочется надеяться, что локация и личность «героя» будут установлены и обнародованы. Понятно, что, скорее всего, он не понесёт никакого наказания, но хотя бы люди должны знать, что рядом с ними живёт такой человек.