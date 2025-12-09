Грубость и жестокость: в соцсетях обсуждают видео, где гость на свадьбе пнул кошку

Но главный вопрос — что происходит в голове у человека, который посчитал возможным так поступить с беззащитным животным? Неужели кошка настолько помешала свадебному кортежу, что единственным решением оказалось нанести ей боль? Если уж животное мешало проезду, можно было спокойно взять его на руки и отнести к обочине. Но, видимо, для этого гостя свадьбы кошка всего лишь «мелкая помеха», достойная лишь пинка.