МЧС: 670 человек эвакуировано из педколледжа в Новосибирске из-за пожара

8 декабря в Красноярске в районе КрасТЭЦ-1 зафиксировано несколько взрывов, после которых начался большой пожар. Сильное пламя в ночи было видно издалека. В региональном управлении МЧС сообщили, что в 22:25 часов на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в гаражном боксе, который расположен на улице Солнечной, 12.