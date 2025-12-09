Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: 670 человек эвакуировано из педколледжа в Новосибирске из-за пожара

При пожаре в новосибирском педколледже никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

670 человек эвакуировано из педагогического колледжа в Новосибирске из-за пожара. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве добавили, что пострадавших среди них нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Москвы ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе столицы. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в ямальском поселке Уренгой страшный пожар уничтожил торговый центр в первом микрорайоне населенного пункта. Среди белого дня 7 декабря там загорелось здание продуктового магазина «Монеточка».

8 декабря в Красноярске в районе КрасТЭЦ-1 зафиксировано несколько взрывов, после которых начался большой пожар. Сильное пламя в ночи было видно издалека. В региональном управлении МЧС сообщили, что в 22:25 часов на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в гаражном боксе, который расположен на улице Солнечной, 12.