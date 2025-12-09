МЧС: 670 человек эвакуировано из педколледжа в Новосибирске из-за пожара

670 человек эвакуировано из педагогического колледжа в Новосибирске из-за пожара. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве добавили, что пострадавших среди них нет.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Москвы ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе столицы. Сведений о пострадавших не поступало.
До этого в ямальском поселке Уренгой страшный пожар уничтожил торговый центр в первом микрорайоне населенного пункта. Среди белого дня 7 декабря там загорелось здание продуктового магазина «Монеточка».
8 декабря в Красноярске в районе КрасТЭЦ-1 зафиксировано несколько взрывов, после которых начался большой пожар. Сильное пламя в ночи было видно издалека. В региональном управлении МЧС сообщили, что в 22:25 часов на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в гаражном боксе, который расположен на улице Солнечной, 12.