Силы ПВО сбили за ночь 121 украинский беспилотник над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 121 вражеский беспилотник над российскими регионами. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 49 дронов сбили над Белгородской областью, 22 — над Крымом и 10 — над Рязанской областью.
Также девять БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, восемь — над Каспийским морем.
По пять беспилотников уничтожили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре — над Нижегородской областью, три — над Липецкой.
Также по два БПЛА сбили над Курской областью и Краснодарским краем, по одному — над Брянской и Тульской областями.
— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 декабря до 7.00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
Местные жители ночью 9 декабря сообщили, что около 10 взрывов прозвучало в небе над Рязанью. По данным СМИ, домах задрожали окна и стены. В ту же ночь жители Воронежа также сообщали о взрывах в небе над городом. В городе была объявлена тревога в связи с опасностью удара БПЛА.
Вечером 8 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.