Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за ночь 121 украинский беспилотник над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 121 вражеский беспилотник над российскими регионами. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 121 вражеский беспилотник над российскими регионами. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 49 дронов сбили над Белгородской областью, 22 — над Крымом и 10 — над Рязанской областью.

Также девять БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, восемь — над Каспийским морем.

По пять беспилотников уничтожили над Ростовской областью и Калмыкией, четыре — над Нижегородской областью, три — над Липецкой.

Также по два БПЛА сбили над Курской областью и Краснодарским краем, по одному — над Брянской и Тульской областями.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 декабря до 7.00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

Местные жители ночью 9 декабря сообщили, что около 10 взрывов прозвучало в небе над Рязанью. По данным СМИ, домах задрожали окна и стены. В ту же ночь жители Воронежа также сообщали о взрывах в небе над городом. В городе была объявлена тревога в связи с опасностью удара БПЛА.

Вечером 8 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше