Жители Максимовки хотят, чтобы автобус ходил до центра Уфы

Жители уфимского поселка Максимовка обратились с просьбой организовать прямое автобусное сообщение до Центрального рынка. По их словам, многим приходится ездить на работу в отдаленные районы, и для этого необходим муниципальный маршрут, который бы следовал по улице Интернациональной.
В управлении транспорта и связи городской администрации пояснили, что поселок обслуживает маршрут № 277 «Новая Максимовка — Стадион “Динамо”. Его оператором является компания “Арбат+”. В сентябре текущего года специальная межведомственная комиссия скорректировала схему движения этого маршрута, проложив его по улицам Революционной и Ленина.
В ведомстве также сообщили, что перевозчик уже увеличил количество автобусов на линии с 5 до 9 единиц в будние дни. По выходным на маршруте работают три машины. Интервал движения в будни составляет 15−25 минут, а в субботу и воскресенье — 45−60 минут.
— Работа по дальнейшему наращиванию числа транспортных средств на этом направлении продолжается, — ответили уфимцам в мэрии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.