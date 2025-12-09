Из пылающего колледжа в Новосибирске эвакуировали почти 700 человек

Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел утром 9 декабря в Новосибирском педагогическом колледже № 1 имени Макаренко: возгорание началось в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Над корпусом был виден плотный столб дыма, для ликвидации огня к месту происшествия направили несколько расчетов пожарно-спасательных подразделений.