В Новосибирске загорелся педагогический колледж, эвакуированы 670 учащихся

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе Москвы. На улице Поляны в строительном городке произошло возгорание двухъярусных бытовок. По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули около 90 человек. В тушении пожара были задействованы 53 сотрудника и 15 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.