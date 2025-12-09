В Новосибирске эвакуировали 670 человек из педколледжа из-за пожара

Ранее сообщалось, что в Армавире произошёл пожар в пятиэтажном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая троих детей. Пламя охватило мебель и вещи в квартире на площади около 30 квадратных метров, пожарные быстро ликвидировали возгорание, эвакуировали 20 жильцов и спасли ещё 15. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения, их передали врачам скорой помощи.