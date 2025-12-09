В Новосибирске эвакуировали 670 человек из педколледжа из-за пожара

В Новосибирске из здания педагогического колледжа эвакуировали 670 человек из-за пожара, сообщили в региональном ГУ МЧС. По предварительным данным, возгорание началось в кабинете на третьем этаже и частично перешло на кровлю. На месте развернули штаб пожаротушения, работают высотные расчёты, группировку сил усиливают.
Администрация учебного заведения подтвердила, что внутри людей не осталось. Для ликвидации огня привлекли 67 специалистов и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Армавире произошёл пожар в пятиэтажном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая троих детей. Пламя охватило мебель и вещи в квартире на площади около 30 квадратных метров, пожарные быстро ликвидировали возгорание, эвакуировали 20 жильцов и спасли ещё 15. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения, их передали врачам скорой помощи.