В здании Новосибирского педагогического колледжа произошел пожар

В Новосибирске произошел пожар в здании педагогического колледжа.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, возгорание началось в кабинете на третьем этаже, огонь перекинулся на кровлю трехэтажного здания.
После случившегося из колледжа были эвакуированы 670 учащиеся. Внутри здания людей нет.
В тушении пожара задействована высотная пожарная техника, группировка пожарно-спасательных сил усиливается. Всего к ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Армавире при пожаре в многоквартирном доме пострадали четыре человека.