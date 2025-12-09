В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании

По данным следствия, в 2014—2018 годах Бай Тяньхуэй злоупотреблял своим служебным положением и помогал другим лицам приобретать проекты и получать корпоративное финансирование. Взамен он незаконно получил от них деньги и материальные ценности на общую сумму 1,108 миллиарда юаней (около 156 миллионов долларов). В мае 2024 года суд приговорил фигуранта дела к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере, его лишили политических прав и конфисковали личное имущество. Телевидение отмечает, что в феврале этого года суд отклонил его апелляцию и оставил в силе смертный приговор несмотря на то, что Бай Тяньхуэй содействовал следствию и предоставил важные улики для раскрытия других дел.