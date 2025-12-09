В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании

ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости. Суд во вторник привел в исполнение смертный приговор в отношении бывшего генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, приговоренного к казни за получение взяток на общую сумму около 156 миллионов долларов, сообщает Центральное телевидение КНР.
По данным следствия, в 2014—2018 годах Бай Тяньхуэй злоупотреблял своим служебным положением и помогал другим лицам приобретать проекты и получать корпоративное финансирование. Взамен он незаконно получил от них деньги и материальные ценности на общую сумму 1,108 миллиарда юаней (около 156 миллионов долларов). В мае 2024 года суд приговорил фигуранта дела к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере, его лишили политических прав и конфисковали личное имущество. Телевидение отмечает, что в феврале этого года суд отклонил его апелляцию и оставил в силе смертный приговор несмотря на то, что Бай Тяньхуэй содействовал следствию и предоставил важные улики для раскрытия других дел.
«С одобрения Верховного народного суда утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь привёл в исполнение смертный приговор в отношении осужденного Бай Тяньхуэя», — говорится в сообщении телеканала.
Крупномасштабная кампания по борьбе с высокопоставленными коррупционерами, которых в КНР часто называют «тиграми», усилилась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая в ноябре 2012 года и председателя КНР в марте 2013 года. С этого времени в Китае действуют восемь правил подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе.
В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что коррупция — это главная «злокачественная опухоль», которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости, который предусматривает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки для устранения нежелательного поведения.